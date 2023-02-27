Власти Испании начали готовить немецкие танки Leopard 2A4 к отправке в Киев. Боевые машины были сняты с хранения испанских вооруженных сил. По заявлению Маргариты Роблес, главы Минобороны Испании, страна отправит для нужд ВСУ пока только шесть танков, но она не исключила, что позже их число будет увеличено.

В настоящее боевые машины, которые готовятся для Украины, восстанавливают после долгого периода хранения. В Минобороны сообщили, что капитальный ремонт танков будет закончен примерно в марте-апреле. Сразу после этого танки отправят в Киев.

Ранее Педро Санчес, занимающий пост премьера Испании, дал обещание Владимиру Зеленскому прислать десять танков. Вероятно, вопрос о количестве танков, которые войдут в пакет военной помощи для Украины, пока не решен и не согласован с Минобороны страны.