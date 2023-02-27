Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Испании начали готовить немецкие танки Leopard 2A4 к отправке в Киев. Боевые машины были сняты с хранения испанских вооруженных сил. По заявлению Маргариты Роблес, главы Минобороны Испании, страна отправит для нужд ВСУ пока только шесть танков, но она не исключила, что позже их число будет увеличено.

В настоящее боевые машины, которые готовятся для Украины, восстанавливают после долгого периода хранения. В Минобороны сообщили, что капитальный ремонт танков будет закончен примерно в марте-апреле. Сразу после этого танки отправят в Киев.

Ранее Педро Санчес, занимающий пост премьера Испании, дал обещание Владимиру Зеленскому прислать десять танков. Вероятно, вопрос о количестве танков, которые войдут в пакет военной помощи для Украины, пока не решен и не согласован с Минобороны страны.

Вам может понравиться

Силы ПВО выведены из состава Сухопутных войск России и теперь подчинены командованию ВКС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, силы противовоздушной обороны России были выведены из состава Сухопутных войск. Теперь управление всеми системами ПВО будет осуществляться командованием Воздушно-космических сил Российской Федерации.

В ДНР был уничтожен командный пункт противника

Российские войска в результате слаженных действий смогли нанести поражающий удар по командному пункту ВСУ и складу с боеприпасами. Соответствующую информацию сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. В ведомстве отметили, что

Кнутов: мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться после протестов обычных людей

Как заявил известный российский политолог Юрий Кнутов, простые жители европейских стран начали осознавать, к чему может привести политика, которую воплощают в жизнь руководство их стран. По его словам, население Франции,