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В эфире государственного иранского телевидения главой аэрокосмического подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генералом Алмиром Али Гаджизаде было сделано заявление, касаемо разработки крылатой ракеты с дальностью полета в 1650 километров.

Гаджинадзе уточнил, что ракетный арсенал Исламской Республики Иран был пополнен крылатой ракетой, дальность которой составляет 1650 км. На государственном телеканале было показано видео демонстрации нового оружия Ирана, получившего название Pavech.

Отмечается, что Тегераном была расширена ракетная программа в области создания баллистических ракет. Это было сделано, несмотря на выражение беспокойства со стороны стран Евросоюза и возражениям американского правительства. Согласно заявлениям иранского правительства, данная программа представляет собой только лишь оборонительную и сдерживающую функцию.

В ноябре 2022 года представителями Пентагона было сделано заявление о том, что в США скептически относятся к заявлениям Гаджинадзе о иранских разработках гиперзвуковой баллистической ракеты.

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