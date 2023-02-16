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Во время прямого эфира с турецким министром здравоохранения произошел инцидент – прямо перед его лицом в небо взмыл яркий столб искр и пламени. Данное происшествие произошло во время общения главы Министерства здравоохранения Турции Фахреттина Коджи с медиками, которые работают над ликвидацией последствий землетрясения.

Сообщается, что перед появлением яркого пламени и столба искр был слышен хлопок. Как стало известно из сообщения Ahaber, на месте общения турецкого министра с медиками взорвался уголь в небольшой переносной печи. Минздрав Турции опубликовал информацию о том, что в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что число жертв землетрясения в Турции уже достигло не менее 35 тысяч человек, а пострадавших насчитывается не менее 105 тысяч. Спасатели смогли достать из-под завалов более восьми тысяч живых людей. А турецкий президент Тайип Эрдоган сделал заявление, что мощность землетрясения была эквивалентна мощности 500 атомных бомб.

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