По словам Сергея Маркова, занимающего должность директора Института политических исследований, уже в самое ближайшее время вооруженные силы Украины совместно с румынской армией могут предпринять попытку силового захвата Приднестровья.

Российский политолог предполагает, что таким образом лидеры Запада попытаются «дать пощечину Путину на годовщину проведения спецоперации». Такое развитие ситуации может стать некой «победной точкой визита американского президента Джо Байдена в Восточную Европу».

По мнению российского аналитика, вооруженные силы Российской Федерации не смогут противопоставить такому развитию ситуации практически ничего, так как все основные боевые части уже задействованы на фронте в зоне проведения специальной военной операции.

Марков уверен в заинтересованности вооруженных сил Украины, в первую очередь, в захвате огромного склада с боеприпасами для советских систем вооружения, расположенный в окрестностях села Колбасна.