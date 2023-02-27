Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что между Сватово и Купянском в Харьковской области регулярно курсируют микроавтобусы. Они перевозят туда-сюда иностранных наемников. Об этом пишет РИА Новости.

Перевозки военных происходят по той причине, что зарубежные наемники отказываются жить в окопах. Они хотят находиться в нормальных бытовых условиях, ходить по супермаркетам и проводить время с женщинами с пониженной социальной ответственностью.

Ситуация обострилась в зоне боевых действий в направлении Сватово и Кременной осенью прошедшего года. Боевики ВСУ регулярно наносят удары по этим населенным пунктам, а также делают попытки прорвать оборону на данном участке.

Специальная военная операция на территории Украины идет с февраля 2022 года.

Вам может понравиться

Граждане Литвы собрали 14 миллионов евро на радары для ВСУ

В эфире национального литовского телевидения LRT сообщили, что граждане страны и представители местного бизнеса смогли собрать 14 миллионов евро для приобретения радаров вооруженным силам Украины. Как сообщили представители литовских СМИ,

В Крыму заявили, что необходимо пересмотреть статус Аляски

Юрий Гемпель, возглавляющий комитет парламента Крыма по вопросам межнациональных отношений, заявил, что статус полуострова не подлежит никакому обсуждению. При этом он добавил, что необходимо обратить внимание на статус Аляски и,

Депутат Власов посоветовал Куйвашеву уволиться после выпада в адрес Пригожина

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева после его слов в адрес основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, уличив его в отсутствии поддержки участников СВО. «У