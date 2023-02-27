Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что между Сватово и Купянском в Харьковской области регулярно курсируют микроавтобусы. Они перевозят туда-сюда иностранных наемников. Об этом пишет РИА Новости.

Перевозки военных происходят по той причине, что зарубежные наемники отказываются жить в окопах. Они хотят находиться в нормальных бытовых условиях, ходить по супермаркетам и проводить время с женщинами с пониженной социальной ответственностью.

Ситуация обострилась в зоне боевых действий в направлении Сватово и Кременной осенью прошедшего года. Боевики ВСУ регулярно наносят удары по этим населенным пунктам, а также делают попытки прорвать оборону на данном участке.

Специальная военная операция на территории Украины идет с февраля 2022 года.