Главная цель киевский властей заключается в получении современных истребителей производства стран-участниц НАТО. Именно для достижения этой задачи украинский президент Зеленский отправился в свое недавнее турне по европейским странам. Украинские власти рассчитывали на самолеты и на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев.

Однако реальность свидетельствует о крайне малых шансах Киева получить современные истребители. Такого мнения придерживается известный военный эксперт Илья Крамник. По его словам, желание Украины иметь новые самолеты продиктовано тем фактом, что большая часть их авиапарка была полностью уничтожена в ходе боевых действий в зоне СВО.

Однако чтобы успешно вести контрнаступление необходима поддержка с воздуха. Для активно формируемых ВСУ новых ударных бригад, киевский режим надеется получить западные военные самолеты. Но, как считает военный эксперт Крамник, Запад не располагает в настоящее время свободными истребителями, которые можно было бы передать третьим странам без ущерба для своей обороноспособности.

Также Крамник отметил в своем Телеграм-канале, что на территории Украины нет подготовленного инженерно-технического персонала для обслуживания западных самолетов, также как и отсутствуют пилоты с навыками управления современными истребителями.