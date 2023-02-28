Журналисты издания «Московский комсомолец» побеседовали с экс-начальником зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковником в запасе Сергеем Хатылевым, который высказал свое мнение о появлении украинских беспилотников на территории РФ. По его словам, цель киевских властей – демонстрация своих возможностей совершать атаки по российским городам в глубине страны.

Хатылев также отметил, что главнокомандующий ВКС генерал Сергей Суровикин на данный момент получил командование всеми системами ПВО Сухопутных войск. Однако такая мера может быть временной.

Исходя из этого противовоздушная оборона страны, на вооружении которой стоят системы С-400, теперь объединилась с средствами ПВО, прикрывающими российские части в зоне СВО на Украине. Эксперт подчеркнул грамотность данного решения, ведь, по его словам, все средства ПВО должны управляться единым централизованным командованием. Полковник также выссказался о необходимости увеличения средств ПВО, которые прикрывают РФ от угрозы со стороны Украины и стран НАТО.