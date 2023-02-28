Как следует из заявления представителя ГУР Министерства обороны Украины Андрея Черняка, командование вооруженных сил России разместило несколько сотен единиц штурмовой и ударной армейской авиации в непосредственной близости от границы с зоной проведения специальной военной операции.

По словам Черняка, в 200-та километрах от границы с Украиной на территории Российской Федерации сконцентрирована ударная авиационная группировка ВКС РФ, способная нанести массированный удар с воздуха в зоне спецоперации. Представитель ГУР МО Украины уверен, что в скором времени данная группировка вступит в боевые действия.

Российское командование может применить удар штурмовой авиации на том направлении, где будет достигнут наибольший успех на земле, считает Черняк. Таким образом, командование ВС РФ, по мнению представителя ГУР МО Украины, попытается закрепить свой успех.

Напомним, что в настоящее время ВКС России продолжают уничтожать места дислокации украинских систем противовоздушной обороны, чтобы российская авиация могла без существенных проблем летать в воздушном пространстве Украины.