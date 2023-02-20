Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По его словам, очередной поселок, расположенный на территории Шебекинского округа был обстрелян со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших от последствий артиллерийского удара украинскими вооруженными силами в селе Вознесеновка нет. В результате атаки пострадали сооружения нескольких предприятий, находящихся на территории населенного пункта.

Гладков добавил, что процесс эвакуации работников предприятий уже организован. Также он подчеркнул, что от обстрелов со стороны Украины пострадало несколько частных домовладений.

Напомним, что украинские боевики нанесли удары по Белгородской области дважды за сегодняшний день. Ранее в селе Новая Таволжанка в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, где под удар попали бытовой корпус и стоянка местной птицефабрики.