ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По его словам, очередной поселок, расположенный на территории Шебекинского округа был обстрелян со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших от последствий артиллерийского удара украинскими вооруженными силами в селе Вознесеновка нет. В результате атаки пострадали сооружения нескольких предприятий, находящихся на территории населенного пункта.

Гладков добавил, что процесс эвакуации работников предприятий уже организован. Также он подчеркнул, что от обстрелов со стороны Украины пострадало несколько частных домовладений.

Напомним, что украинские боевики нанесли удары по Белгородской области  дважды за сегодняшний день. Ранее в селе Новая Таволжанка в результате обстрела со стороны ВСУ погибла женщина, где под удар попали бытовой корпус и стоянка местной птицефабрики.

Вам может понравиться

Опытный образец беспилотной бронемашины на базе БМП-3 был выпущен ВНИИ «Сигнал»

На базе БМП-3 инженерами Всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал» был разработан и выпущен опытный образец новой беспилотной машины, которым можно управлять прямо с портативного планшета. Главный конструктор института Сергей Курдубанов сообщил

Бастрыкин рассказал, что ВСУ уродуют трупы наемников в целях невозможности их идентификации

Украинские боевики наносят телам погибших в зоне боевых действий наемников увечья в целях невозможности их опознания. Для этого ВСУ используют очень негуманные меры – отрубают телам кисти рук и головы,

В Вашингтоне состоялся митинг против поддержки Украины, во время которого администрацию Байдена назвали вражеской

Как сообщает РИА Новости, на прошедшем в Вашингтоне митинге против поддержки Украины прозвучали заявления о том, что Россия не является врагом для Соединенных Штатов Америки. Сообщается, что в столице США