Российские военные в составе группировки «Центр» ударили по украинским подразделениям в направлении Красного Лимана около населенных пунктов ЛНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение последних суток подразделения российской армии около поселений Чернопоповка, Стельмаховка и Червоная Диброва ликвидировали боевую технику и живую силу противника. Так, в результате огневого поражения были ликвидированы самоходные гаубицы моделей «Гвоздика» и «Акация», пара гаубиц Д-30 и Д-20, а также автомобили в количестве двух штук и две БМП. Кроме этого, под огонь попали и были уничтожены около ста боевиков ВСУ.

До этого в российском Министерстве обороны проинформировали, что военные РФ в направлении Донецка ликвидировали около 150 солдат украинских вооруженных сил.