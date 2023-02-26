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Российские военные продолжают вести наступательные действия в городе Артемовск (украинское название Бахмут). По словам командира взвода ЧВК «Вагнер», от их передовых позиций к центру населенного пункта осталось менее двух километров.

Командир взвода «музыкантов» подчеркнул, что в Артемовске продолжаются ожесточенные сражения – «в городе идут кровопролитные бои». Он отметил, что украинская сторона продолжает держать оборону, хотя и заметно, что падает духом. ВСУ постепенно начинают отступать.

Многие мобилизованные украинцы говорят, что вовсе не хотят воевать, но были вынуждены пойти на это, ведь иначе – тюремный срок. Украинское командование продолжает «затыкать все дыры» на поле боя новобранцами, которые были совсем недавно мобилизованы. У таких людей нет соответствующей подготовки ведения боев и способов выживания, поэтому они являются легкой мишенью. Как говорят «вагнеровцы», такие бойцы не способны продержаться на передовой более четырех часов.

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