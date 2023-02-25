В эфире национального литовского телевидения LRT сообщили, что граждане страны и представители местного бизнеса смогли собрать 14 миллионов евро для приобретения радаров вооруженным силам Украины.

Как сообщили представители литовских СМИ, в Литве был организован сбор в поддержку украинской армии, в рамках которого необходимо было собрать сумму, равную 5 миллионам евро. Однако, после окончания сбора оказалось, что общая сумма пожертвований для Украины составила целых 14 миллионов евро.

Сбор средств начался в январе 2023 года. Организаторы данной акции сообщали, что стоимость одной установки с радаром составляет 1 миллион евро. Однако точной информации о том, когда будут приобретены радары для украинской армии, в настоящий момент нет.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, одной из главных целей которой является восстановление территориальной целостности ЛДНР.