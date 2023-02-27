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Анатолий Выборный, замещающий главу комитета Государственной думы РФ по вопросам безопасности, заявил, что все госслужащие в стране обязаны пройти курсы военной подготовки. Об этом сообщают «Известия».

Парламентарий считает, что после прохождения курсов депутаты смогут лучше ориентироваться в вопросах проведения специальной военной операции. Особую пользу даст обучение в приграничных российских субъектах.

Выборный добавил, что эту инициативу предложили простые люди. После такого предложения он и сам будет делать все, чтобы реализовать его и решить все вопросы в правовой плоскости.

По мнению парламентария, пройденные курсы военной подготовки дадут возможность чиновникам быть готовыми к любым событиям в условиях специальной военной операции на территории Украины.

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