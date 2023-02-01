Государственный секретарь Венгрии Янош Надь в известной социальной сети написал, что установка памятников пособникам нацистского режима на территории Украины является неприемлемой для всех народов, пострадавших от действий фашистской Германии во время Второй мировой.

Таким образом, Надь ответил на критику мэра Днепропетровска Бориса Филатова в отношении венгерского премьер-министра Виктора Орбана и политических взглядов руководства страны. По словам госсекретаря, украинское руководство должно понимать, что неуместно возвышать тех, кто участвовал в истреблении и евреев, и поляков во времена Второй мировой. Необходимо знать свою историю.

Отметим, что венгерского посла Иштвана Ийдярто в Киеве вызвали в МИД после того, как Виктор Орбан высказался в отношении Украины. В украинском внешнеполитическом ведомстве венгерскому послу сообщили, что «пренебрежительные высказывания» премьер-министра Венгрии в отношении Украины являются недопустимыми.