Как сообщает издание PestiSracok, государственный секретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер прокомментировал заявление Растислава Качера, исполняющего обязанности министра иностранных дел Словакии, в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Менцер считает слова Качера провокацией, поэтому к нему необходимо «относится соответственно». Он уточнил, что подконтрольное ему ведомство выражает солидарность недавнему заявлению председателя комитета по иностранным делам Жолта Немета по поводу высказывания заявления словацкого министра. По словам Менцера, МИД Венгрии не будет «поддаваться на эту провокацию».

Напомним, что исполняющий обязанности главы МИД Словакии Растислав Качера обозвал матерными словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на русском языке из-за его «позиции, направленной против Украины». Качера добавил, что Венгрия держится в стороне от единой позиции Европейского союза, направленной на оказание помощи Киеву.