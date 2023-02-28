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Как сообщает представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, на границе с территорией Приднестровской Молдавской Республики идет строительство фортификационных сооружений.

По его словам, вооруженные силы Украины продолжают укреплять оборонительные рубежи государственной границы, в частности и на приграничной территории Украины и Приднестровской Молдавской Республикой. Как отметил Демченко, «усиленное внимание» требуют участки украинской границы с такими странами, как Белоруссия и Приднестровье.

Факт сосредоточивания сил украинской армии у границы с Приднестровьем подтвердила и пресс-секретарь сил обороны ВСУ «Юг» Наталия Гуменюк. При этом в российском оборонном ведомстве также отметили тот факт, что командование ВСУ готовится к проведению военных провокаций на границе с Приднестровьем, чтобы обвинить Россию в «наступлении со стороны Приднестровской Молдавской Республики» и ввести на ее территорию свои войска.

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