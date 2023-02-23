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Как отмечает в своем материале издание Global Times, международная безопасность только выиграет от стабильности в двухсторонних отношениях России и Китая. По словам автора материала, для поддержания мира во всем мире очень полезно здоровое и стабильное развитие двухсторонних отношений КНР и России.

Пример стабильных отношений, по словам автора, очень важен перед лицом все более хрупкой и нестабильной ситуации в сфере обеспечения международной безопасности. В материале указано, что коллективный Запад пытается использовать украинский кризис для разрушения дружественных отношений Москвы и Пекина.

Например, администрация президента США решила найти «моральное оправдание» для своих действий, направленных на саботаж развития дружественных отношений между Россией и КНР, который, по мнению авторов материала, никогда и не прекращался. При этом, как отмечается в материале, Китай выразил желание развивать международные отношения по принципу открытость. Об этом свидетельствует заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, в котором указано о развитии китайско-российских отношений на базе «неприсоединения к блоками и отсутствия конфронтации».

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