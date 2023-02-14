Во время встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что коалиция, объединяющая страны согласившиеся отправить Украине немецкие танки Leopard 2, уже насчитывает восемь стран. В ее состав вошли Польша, Германия, Норвегия, Дания, Испания, Канада, Португалия и Нидерланды.

Министр обороны США также добавил, что главной целью НАТО является обеспечить поставки Киеву военных грузов в долгосрочной перспективе. Остин объяснил, что Североатлантический альянс должен предоставить Украине интегрированную военную помощь, которая, в том числе, должна состоять и из военно-промышленной составляющей.

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор между министрами обороны США и Украины, Ллойдом Остином и Алексеем Резниковым, которые задали приоритетные цели для обсуждения на будущем заседании контактной группы по обороне в Брюсселе. Отмечается, что, в первую очередь, речь шла о поставках систем ПВО и артиллерийских систем.