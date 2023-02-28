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Российские ВС в последние дни полностью поменяли тактику нанесения ударов и планируют ударить по стратегическим объектам Николаевской области. Об этом рассказал глава региона от киевского режима Виталий Ким.

Николаевский губернатор считает, что ВС России в последнее время стали более тщательно готовиться к действиям по нанесению ударов. Также они применяют ударные дроны для того, чтобы выявить места локации систем ПВО Украины. Уже после того, как запущены беспилотники и проанализированы позиции комплексов ПВО, следует запуск ракет по украинским объектам инфраструктуры.

Напомним, что Россия начала наносить ракетные удары по энергообъектам Украины осенью 2022 года, после того, как украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту.

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