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Сергей Гайдай, представитель киевского режима и глава Луганской областной администрации, назначенный властями Киева, сообщил о сложных боях, которые идут у Кременной.

Слова ставленника киевского режима привело издание «Русская весна». Гайдай отметил, что из трех существующих направлений – Сватовское, Белогоровка и Кременная – самым тяжелым направлением является Кременная. Именно там сосредоточено большое количество российских военных, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые не позволяют применять квадрокоптеры и беспилотники.

Специальная военная операция идет на территории Украины с февраля прошлого года. Владимир Путин, президент России, обозначил такие цели СВО, как денацификация и демилитаризация страны.

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