Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что не видит смысла в данный момент вести переговоры с Западом на тему урегулирования украинского кризиса.

В своем Telegram-канале Климов написал, что в практической сфере проведение переговоров со странами Запада на тему урегулирования украинского конфликта пока бесперспективны. Однако провести данные переговоры с другими заинтересованными силами вполне возможно.

Климов отметил, что чем успешнее будут результаты таких переговоров, тем быстрее до Вашингтона дойдет, что необходимо обсуждать мирное разрешение конфликта на условиях Москвы, так как победа в любом случае будет за Россией.

Глава комиссии Совфреда провел аналогию между сегодняшней ситуацией на Украине и событиями 50-летней давности, когда в октябре 1973 года в Москве был проведен Всемирный конгресс за международную безопасность и разоружение, национальную независимость, сотрудничество и мир. Климов напомнил, что тогда Вашингтон вынужден был пойти на попятную во Вьетнаме и согласился провести переговоры с Москвой.