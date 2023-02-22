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Как заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, командование российской армией собирается в течение нескольких недель перебросить в зону проведения специальной военной операции дополнительно несколько сотен тысяч военнослужащих.

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации располагают 200-тысячным резервом сил, который является так называемым «стратегическим резервом» группировки российских сил в зоне СВО. Романенко уверен, что в ближайшие недели данный резерв будет задействован в результате распоряжения Владимира Путина по освобождению территории республик Донбасса.

По информации Романенко, российские резервы будут задействованы на фронте уже в марте 2023 года. Также по его словам, вооруженные силы Российской Федерации планируют захватить Угледар штурмом, из-за чего перебрасывают в этот район дополнительно 5 тысяч военнослужащих, дислоцируемых в окрестностях Мариуполя.

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