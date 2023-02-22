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Ян Гагин, занимающий должность советника главы ДНР, рассказал, что Донбасс не будет иметь безопасных мест, если Украины получит с Запада бомбы дальнего действия JDAM-ER.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что Пентагон принял решение отправить в Киев высокоточные авиаснаряды JDAM-ER. Их можно крепить к неуправляемым тяжелым бомбам. После запуска такой снаряд раскрывает крылья и способен преодолеть расстояние до 70 километров.

Гагин отметил, что сейчас нет ни официального подтверждения, ни опровержения данной информации. Но если эти боеприпасы действительно появятся у ВСУ, то безопасных районов в ДНР и ЛНР не останется.

Добавим, что Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию сообщил, что российские войска будут отодвигать угрозу от границ России, если Украина получит дальнобойное оружие.

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