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Как сообщает Министерство обороны Финляндии, в рамках 13-го пакета военной помощи вооруженным силам Украины будет передано три танка Leopard 2. При этом ранее финский президент Саули Ниинисте заявлял, что Финляндия сможет поставить Украине «несколько своих танков».

По словам президента Ниинисте, Финляндия является единственной страной в мире, на вооружении которой стоят немецкие танки Leopard 2, и она не входит в состав Североатлантического альянса. Сообщается, что в составе вооруженных сил Финляндии находится 200 немецких боевых машин Leopard 2.

Напомним, что правительство Великобритании первой среди всех стран НАТО объявило о передаче вооруженным силам Украины своих основных боевых танков Challenger 2. После этого канцлер Германии Олаф Шольц также одобрил передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2. При этом Германия разрешила передавать танки своего производства и другим странам, в наличии вооруженных сил которых они имеются.

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