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Польские фермеры устроили бунт. Они выступают против завоза в страну зерна с соседней Украины, сообщает ресурс Farmer.pl.

Аграрии из Польши, входящие в ассоциацию «Обманутая деревня», полностью заблокировали пограничный пункт, расположенный в Дорохуске. Они применили для этого грузовики и трактора. Указывается, что фермеры не будут разблокировать дорогу в течение 48 часов.

Участниками протеста стало около пятидесяти человек. Об этом рассказала Хельма Эва Чиж, представитель отдела полиции.

Также появились данные, что время ожидания при переходе границы равно 10 часам. При этом очереди для погранперехода ожидают уже более 260 грузовых фур.

Ранее фермеры Польши заявили, что подвергаются высокому риску разорения из-за низкой стоимости зерна, которое ввозят с Украины. Они отметили, что не могут реализовывать зерно дешевле, чем в период сбора урожая.

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