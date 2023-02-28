Если Япония и США вступят в военный конфликт с Китаем, чтобы остановить возможное «вторжение на Тайвань», они могут потерять более 500 истребителей и десятки боевых кораблей, считают японские военные аналитики. Об этом сообщает EurAsian Times. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согласно моделированию японского аналитического центра Sasakawa Peace Foundation, если США и Япония вмешаются в конфликт между Китаем и Тайванем, они смогут «предотвратить аннексию острова Пекином» – разумеется, при целом ряде важных «условных ограничений». В частности, исходным условием моделирования считалось, что ядерное оружие не будет использоваться ни одной из сторон. Также не учитывалась реакция или участие иных стран региона – например, Филиппин, где США сейчас наращивают свое военное присутствие.

Компьютерами имитировался конфликт, в ходе которого Китай в 2026 году якобы попытался вторгнуться на Тайвань с помощью морского десанта. В моделировании китайские силы столкнулись с японскими, американскими и тайваньскими войсками. Сценарием симуляции предполагалось, что США будут противодействовать, направив две ударные группы атомных авианосцев в районы вокруг Тайваня, а Япония станет «втянутой в конфликт», поскольку она разрешает вооруженным силам США использовать свои военные базы и коммерческие аэропорты.

«Военная игра показала, что в случае реального тайваньского кризиса Япония, даже если не подвергнется прямым военным атакам со стороны Китая, может использовать «право на коллективную самооборону» совместно с США и направить свои боевые самолеты и корабли для участия в ракетных ударах по китайским войскам», – отмечает EurAsian Times.

Однако и США, и Японии придется заплатить высокую цену. Моделирование предсказало, что американские военные могут потерять до 19 кораблей, 400 боевых самолетов и 10 000 солдат. Потери со стороны японских Силы самообороны (JSDF) могут составить до 15 военных кораблей и 144 самолетов, включая наиболее совершенные истребители F-35 и F-2.

Помимо этого, на самом Тайване потери местной армии оценивались в 18 кораблей и 200 самолетов, а также до 13 000 солдат убитыми или ранеными.

В симуляции конфликт закончился через две недели после того, как Китай был «условно подавлен» американо-японским противодействием: коалиция союзников получила контроль над воздушным пространством Тайваня, нанеся последний удар после прекращения военных поставок Китая.

Китай при этом условно «потерял» 156 линкоров, в том числе два авианосца, 168 истребителей и 48 военно-транспортных самолетов. Кроме того, из неуказанных по численности китайских сил почти 40 000 солдат были сочтены «убитыми или ранеными».

Главный вывод из японской симуляции заключался в следующем: хотя «китайское военное вторжение на Тайвань» было предотвращено, оно дорого обошлось самоуправляющемуся острову, Соединенным Штатам и Японии с точки зрения человеческих жизней и ресурсов. Этот результат в основном согласуется с более ранними моделированиями, проведенными в США.

Кроме того, это может считаться подтверждением текущих военно-стратегических оценок американских военных. Одна из главных задач, которую они ставят для тайваньских военных на случай «китайского вторжения» – задержать силы НОАК на срок примерно в две недели, чтобы США и другие союзники могли организовать меры поддержки.

Министр обороны Тайваня Цзю Го-чэн также не раз заявлял, что войска острова «могут отразить первоначальную атаку Китая, если будут хорошо для этого подготовлены». По его словам, Китай, несомненно, обладает значительной военной силой, но его возможностей «недостаточно, чтобы захватить Тайвань в течение одной-двух недель».

Но, по мнению многих американских экспертов, военный баланс в западно-тихоокеанском регионе уже в 2025 году будет во все большей степени складываться в пользу Китая из-за продолжающейся им активной военной модернизации.

Ранее мы сообщали, что итоги моделирования прямого военного столкновения США и Китая из-за Тайваня, проведенного в конце 2022 года американскими аналитиками Центра стратегических и международных исследований (CSIS), показали «катастрофический ущерб» для региональной войсковой группировки США, включая «тысячи погибших и потопленные авианосцы».