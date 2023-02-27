Стрелковое оружие, беспилотники, тепловизоры, военное снаряжение и так далее. Всё это вошло в очередноё пакет военной помощи, которую Эстония предоставила Украине. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на заявление эстонского министра обороны Ханно Певкура.

Издание уточняет, что о передаче указанных вещей было заявлено на встрече Певкура с его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Отмечается также, что за время проведения специальной военной операции России в Донбассе, Таллин оказал Киеву военной помощи на четыре сотни миллионов евро. Свою компенсацию трат Эстония запрашивает у Европейского фонда мира.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что поставка вооружения союзниками киевского режима не ведёт к мирным переговорам, а лишь затягивает военный конфликт между Россией и Украиной. В Москве также сообщали, что всё вооружение, которое страны Запада отправляют на Украину, является законной целью для российских войск. В том числе и на этапе транспортировки оружия.