Представители киевского режима еще в канун нового года обещали нанести серию ударов по городам Российской Федерации. Очевидно, что в настоящий момент украинская власть решила воплотить свои угрозы в реальность, как следует из сообщений об атаках с воздуха по Белгороду, Адыгее, Туапсе и Коломне. В материале издания «Московский Комсомолец» военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» рассказал об угрозе со стороны украинских БПЛА для российских городов.

Сообщается, что 28 февраля тремя украинскими беспилотниками был атакован Белгород, которые врезавшись в дома рухнули на землю без детонации боевой части. Нефтебаза, расположенная в районе города Туапсе, была атакована беспилотником советского производства Ту-141 «Стриж». Еще один украинский «Стриж» атаковал Адыгею, однако до своей цели так и не долетел, рухнув на землю после выгорания топлива. Еще один украинский беспилотник рухнул под Коломной, недалеко от газораспределительной станции.

По словам Алексея Леонкова, за выбор целей на территории России и построение маршрута в обход систем ПВО ВС РФ отвечает американская разведка. После модернизации советских БПЛА «Стриж» западными специалистами, они могут быть использованы для поражения целей на большом удалении. При этом они могут лететь по сложному маршруту следования на предельно низкой высоте, что затрудняет их обнаружение системами ПВО. Поэтому Леонков призывает создавать эшелонированные региональные системы ПВО, чтобы предотвращать такие атаки в будущем.