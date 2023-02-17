Американские ученые заявили, что при проверке колодезной воды на наличие микробов данные не точные, если исследование проводится в зимние месяцы.

Исследователи провели работу с 2013 по 2018 год, в ходе которой изучали результаты анализов на кишечную палочку во всем штате Северная Каролина. В ходе исследования они проверили данные 50 тысяч образцов воды, взятой из частных колодцев.

Ученые выявили связь между температурой воды и уровнем бактерий в ней. Самое сильное бактериальное загрязнение было замечено в жаркие месяцы летом, а минимальное – зимой. При этом многие собственники участков сдавали воду из своих колодцев на проверку именно зимой. Количество осадков никакого влияния на бактерии не оказывало.

Около 44 млн жителей Соединенных Штатов берут питьевую воду из своих колодцев, которые обслуживают самостоятельно.