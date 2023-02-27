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Эдуард Басурин, который ранее представлял Донецкую Народную милицию, теперь открыл свой канал Телеграм и будет вести эту деятельность. Он рассказал, что работать официально с ЧВК «Вагнер» у него желания нет, но сотрудничать с компанией он готов.

Он отметил, что не хочет входить в структуру «Вагнера». Так Басурин ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он рассматривать предложение о вступлении в ряды частной военной компании.

Басурин добавил, что теперь будет вести общественно-информационную деятельность, все данные будут публиковаться в его канале Телеграм. Прочие предложения о каком-либо сотрудничестве он сейчас не рассматривает.

Ранее Басурин сообщил, что он пенсионер и не является официальным представителем НМ ДНР. Так он прокомментировал опубликованную в Сети информацию о его увольнении из армии.

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