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Вчера прошло знаковое выступление российского президента Владимира Путина. В своем обращении к Федеральному собрания он рассказал об указе, согласно которому на боевое дежурство будут поставлены стратегические комплексы.

О деталях документа Путин ничего не сказал, при этом военные эксперты сделали предположение, что он имеет в виду новейшие системы с межконтинентальной ракетой «Сармат».

Подоспели и пропагандистские публикации в зарубежных СМИ, цель которых – дискредитация российского военного потенциала. А два крупных издания США открыли заочный спор на предмет того, что Россия провела испытание ракеты «Сармат», которое было приурочено к поездке Байдена на Украину.

При этом тв-канал CNN сообщил, что испытание в России ракеты «Сармат» потерпело неудачу.

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