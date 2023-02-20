ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавнее высказывание нового премьер-министра Молдавии прокомментировал Дмитрий Песков, официальный представитель российского президента. Дорин Речан сообщил о необходимости проведения демилитаризации территории Приднестровья и полного вывода оттуда миротворцев из РФ.

Песков в ответ на это заявление отметил, что российская армия останется на месте и продолжит выполнять ранее взятые обязательства. А молдавским властям он посоветовал быть более аккуратными в своих заявлениях.

Парламент Молдавии неделю назад утвердил состав нового правительства страны. Его возглавил Дорин Речан, который ранее был главой МИД страны.

После этого Речан сказал, что необходимо вывести войска РФ из Приднестровья и начать социальную и экономическую интеграцию населения региона.

Вам может понравиться

Политолог Межуев: речь Байдена в Польше должна стать кульминацией всей антироссийской риторики Запада

В ходе своего визита в Польшу, который пройдет с понедельника по вторник, американский президент Джо Байден выступит с речью, которая может стать кульминацией всей антироссийской риторики Запада за последний год.

Опубликованы кадры с уничтоженной военной техникой и позициями ВСУ в боях за контроль над Парасковиевкой

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань посетил освобожденный поселок Парасковиевка, расположенный в пригороде Артемовска, и показал уничтоженную военную технику и позиции украинской армии. На опубликованных кадрах видно, что остатки украинских подразделений

Британский глава Минобороны заявил, что Киеву будут предоставлены истребители после завершения конфликта

Украина получит современные истребители только после завершения конфликта. Об этом заявил глава Министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время своего интервью с журналистами немецкого издания Der Spiegel. По его