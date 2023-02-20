Недавнее высказывание нового премьер-министра Молдавии прокомментировал Дмитрий Песков, официальный представитель российского президента. Дорин Речан сообщил о необходимости проведения демилитаризации территории Приднестровья и полного вывода оттуда миротворцев из РФ.

Песков в ответ на это заявление отметил, что российская армия останется на месте и продолжит выполнять ранее взятые обязательства. А молдавским властям он посоветовал быть более аккуратными в своих заявлениях.

Парламент Молдавии неделю назад утвердил состав нового правительства страны. Его возглавил Дорин Речан, который ранее был главой МИД страны.

После этого Речан сказал, что необходимо вывести войска РФ из Приднестровья и начать социальную и экономическую интеграцию населения региона.