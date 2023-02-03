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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжается по той причине, что мирных жителей, освобожденных регионов и республик Донбасса, необходимо защищать.

Представитель Кремля напомнил, что осень 2022 года в состав Российской Федерации вошло четыре новых субъекта. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях, а также о Донецкой и Луганской Народных Республиках. Также Песков заявил, что часть территории Донбасса до сих пор находится под контролем вооруженных сил Украины.

Поэтому, по словам Пескова, специальная военная операция будет продолжена, пока население Донбасса не будет полностью находиться под защитой российской армии. При этом он добавил, что теперь по конституции Донбасс является, как и Республика Крым, частью России. Также он добавил, что на сегодняшний день благодаря действиям вооруженных сил России в рамках специальной военной операции безопасность Крыма уже обеспечена.

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