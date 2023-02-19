Как сообщает РИА Новости, генерал сэр Патрик Сандерс, занимающий пост главы Генерального штаба вооруженных сил Великобритании, заявил о своем уходе с должности в случае продолжения политики сокращения выделений средств на финансирование армии. Об этом в своем материале написало издание Daily Mail.

Журналисты британского издания сообщили со ссылкой на друзей генерала, что глава Генштаба готов уйти в отставку в знак протеста из-за сокращения финансирования. Сандерс не доволен тенденцией по сокращению расходов на вооруженные силы Великобритании из-за чего военнослужащие вынуждены работать с устаревшим военным оборудованием.

В материале отмечается, что глава Генштаба сообщил Бену Уоллесу о своей “крайней черте”, после пересечения которой ему придется уйти в отставку. Британские журналисты также написали о том, что личный состав вооруженных сил Британии сокращается из-за низкого уровня заработной платы. При этом данное положение сухопутных войск Британии выглядит странным на фоне хорошего снабжения Королевского флота и военно-воздушных сил страны, резюмировали в своем материале журналисты.