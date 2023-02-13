Военный корреспондент РИА Новости побывал на передовых позициях российских десантников и показал, как военнослужащие ВС РФ занимаются проведением фортификационных работ на новых, освобожденных от солдат ВСУ, позициях на территории ЛНР.

Командир разведывательного взвода с позывным «Демон» рассказал военкору, что ближайший опорный пункт противника находится всего в двухстах метрах от их текущей позиции. По его словам, позиция данного оборонительного пункта ВСУ была основательно разведана, поэтому в настоящий момент идет активная работа по его зачистке.

Также командир отметил, что в текущий момент бойцы его отделения активно занимаются фортификационными работами для обустройства новых рубежей обороны. По его словам, на переднем крае постоянно ведется работа по наблюдению за врагом, который регулярно пытается провести разведку их позиций малыми диверсионными группами. Однако каждая такая попытка заканчивается плачевно для бойцов украинской армии.