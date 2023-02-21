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Как сообщает в своем материале РИА Новости, сохранение Украиной своей государственности – маловероятно, поскольку в основе ее государственной политики лежит философия неофашизма, противоречащая всему цивилизованному миру. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Российской Федерации Владимир Шаманов.

Шамнов заявил, что созданное украинским президентом Владимиром Зеленским государство Украины с философией неофашизма должно быть разрушено, так как данная идеология не имеет право на существование в цивилизованном мире.

По его словам, в настоящий момент Россия запустила процесс, направленный на позитивные изменения во всем мире. Страны, которые будут положительно относиться к этим изменениям, и станут новыми друзьями и союзниками Российской Федерации, отметил Шаманов. Прежде всего, по его мнению, это касается стран, входящих в состав новой геополитической силы БРИКС.

Российский депутат добавил, что запущенные Россией изменения имеют огромную перспективу, но процесс их реализации требует больших усилий и терпения.

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