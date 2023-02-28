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Дмитрий Белик, член комитета Государственной думы РФ по международным вопросам, рассказал, что применение химоружия с последующим обвинением в этом Москвы – это обычная тактика Вашингтона.

По мнению депутата, Штаты решили, что они выполняют роль миротворца, хотя в действительности именно Вашингтон является причиной большей части конфликтных ситуаций во всем мире.

Белик рассказал, что в перечень стран, в которых действия США привели к дестабилизации, входят десятки государств.

При этом депутат считает, что власти Америки способны в своей стратегии опуститься до самых дешевых провокаций. Именно таким методом может стать применение химоружия в зоне спецоперации на Украине и последующее обвинение в этом России.

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