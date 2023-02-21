Президент России Владимир Путин 21 февраля выступит перед Федеральным собранием со своей ежегодной речью. Год назад его обращение было связано с событиями на Украине – передает британское издание Daily Mail.

Многие из читателей написали под публикацией издания, что восхищаются российским лидером и надеются на «скорейшую победу Российской Федерации». Комментатор под ником Hubert walker написал, что конфликт необходимо завершить как можно скорее. И чем быстрее Зеленский потерпит поражение, тем лучше.

Пользователь под именем radioshark подчеркнул необходимость прекращения военной помощи Украине со стороны Североатлантического альянса. А вот читатель с ником Petrovicz написал, что Россия способна самостоятельно создавать вооружение, с которым будет добиваться собственных целей. А вот Украина не владеет собственным оружием, тем более, что Запад вскоре прекратит предоставлять военную помощь в большом количестве. Поэтому, по мнению пользователя Petrovicz, Киев должен пойти на переговоры.