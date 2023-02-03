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В эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что администрация Белого дома хочет отправить Украине танки Abrams с устаревшим бронированием, которое было разработано еще в 1970-х годах.

По словам Макгрегора, это связано с опасением высших чинов США насчет того факта, что современная броня танка Abrams выполнена из особого материала, состав которого держат в секрете. Американские военные опасаются, что образцы секретной брони могут попасть в руки российских военных.

Макгрегор заявил, что современная броня танка Abrams представляет собой сложную композитную систему, которая ни при каких обстоятельствах не должна попасть в руки российских ученых. Учитывая тот факт, что вооруженные силы Украины за время боевых действий, начиная с 24 февраля 2022 года, уже потеряли на фронте около семи тысяч бронированных машин, пару тысяч из которых – это танки, определенная часть которых оказалась в руках российских военных, то передача танков с современным бронированием звучит абсурдно.

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