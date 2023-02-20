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Как заявил офицер разведки морской пехоты вооруженных сил США в отставке Скотт Риттер на своем YouTube-канале, для формирования боевой авиационной группировки Украине придется потратить не один год из-за отсутствия пилотов, способных управлять западными истребителями.

Риттер иронично отметил, что невозможно просто запрыгнуть в кабину современного истребителя и сразу же принять успешное участие в полноценном воздушном сражении. Для подготовки профессионального пилота боевого истребителя необходимо потратить несколько лет только на обучение. Наиболее сжатая и урезанная программа подготовки боевого летчика в США занимает от шести до восьми месяцев.

При этом Риттер напомнил слова Зеленского, что «через восемь месяцев будет уже слишком поздно оказывать военную помощь Украине». В начале февраля украинский президент, выступая перед парламентом Великобритании, попросил передать вооруженным силам Украины свои истребители.

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