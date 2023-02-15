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Как сообщает в своем материале издание BV, Франция является единственным государством Европейского союза, которое пытается решить проблему с незаконной миграцией, в то время, как другие европейские страны предпочитают продолжать игнорировать данную проблему.

Автор материала Николя Готье отмечает, что для решения любой серьезной проблемы необходимо для начала принять план действий для достижения целей. Именно поэтому страны ЕС приняли очередную резолюцию, которая призывает «немедленно усилить существующие меры противодействию возросшему уровню миграции на самом высоком уровне». Однако намерения и конкретные действия – это разные вещи, отмечает журналист.

Готье пишет, что ЕС в очередной раз принимает декларативные резолюции, однако из-за слабой политической воли их исполнение находится на критически низком уровне. Так депортацию использовали только в 21% случаев при незаконном пересечении границы. Также европейская резолюция, по словам журналиста, фактически запретила даже упоминать о физических барьерах для предотвращения незаконной миграции.

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