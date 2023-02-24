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Украинские СМИ опубликовали информацию со ссылкой на отчет британской разведки, согласно которому Россия начала новый этап проведения СВО на Украине. По мнению британских аналитиков, начиная с 2014 года, Россия пыталась держать под контролем Украину. Но когда этого не получилось, ВС РФ начали проведение спецоперации.

Активное сопротивление армии Украины и усиленная поддержка Запада привела к тому, что Россия поменяла свой подход. Теперь, по информации из отчета Ми-6, руководство РФ будет проводить долгосрочную операцию. По мнению британских экспертов, в такой способ Россия рассчитывает привести Украину к истощению. В документе отмечается, что усилия армии ВС РФ направлены не на захват новых территорий, а на ослабление вооруженных сил Украины.

Кремль рассчитывает на то, что украинская армия не сможет выдержать затяжных боевых действий, так как у нее нет больших ресурсов. Британская разведка назвала новый этап боевых действий борьбой на истощение.

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