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Великобритания не может выполнить необходимые условия для командования силами быстрого реагирования Североатлантического альянса из-за плачевного состояния своих вооруженных сил и нехватки боеприпасов на складах. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Журналисты издания отмечают, что руководство НАТО выразило свою обеспокоенность тем фактом, что Британия не успевает выполнить необходимые условия к крайнему сроку 1 января 2024 года, чтобы возглавить командование подразделением быстрого реагирования НАТО. Поэтому в Бундесвер был отправлен неофициальный запрос с просьбой продолжать выполнять функции командующего силами быстрого реагирования.

Сообщается, что Соединенное Королевство может не успеть подготовить необходимые пять тысяч солдат, которые должны всегда быть готовыми в срок от двух до пяти дней совершить развертывание. Представитель Министерства обороны Великобритании сообщил журналистам издания, что в армии Соединенного Королевства образовалась острая нехватка боеприпасов и военного снаряжения из-за регулярных поставок военных грузов Украине.

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