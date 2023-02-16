Группа из 17 европейских стран плюс Канада объявила о планах взаимного обмена данными разведки, рекогносцировки и наблюдения со своих национальных спутников, подчеркнув ценность дистанционного зондирования из космоса для военных нужд. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В рамках Инициативы союзников по постоянному наблюдению из космоса (APSS) ее целями названы «обмен данными с национальных спутников наблюдения; обработка, использование и распространение данных в рамках национальных возможностей; а также финансирование покупки данных у коммерческих компаний», – сказано в пресс-релизе Министерства обороны Великобритании.

Там же говорится, что новый альянс из 18 стран Запада начнет полноценно действовать в 2025 году. О своем согласии присоединиться к данной «инициативе» уведомили , кроме Великобритании, также Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Турция и Швеция.

Все эти страны являются членами НАТО, за исключением Швеции, которая подала заявку на вступление. Большинство из них также являются членами Европейского союза (кроме Канады, Великобритании, Норвегии и Турции). Не все подписавшиеся стороны владеют или эксплуатируют спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), и лишь три страны имеют собственные специальные военно-разведывательные спутники – это Франция, Германия и Италия.

Тем не менее, все «инициаторы» нового альянса так или иначе уже участвуют в космических программах Запада – либо через НАТО, либо через Европейское космическое агентство (ЕКА), которое действует фактически независимо от ЕС. Кроме того, Великобритания и Польша названы в качестве стран, где базируются крупные коммерческие фирмы, специализирующиеся на данных со спутников ДЗЗ.

В Breaking Defense уточнили, что обязательства по новому альянсу были приняты в период встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, где в основном обсуждались новые меры военной поддержки Украины. Американское издание даже особо подчеркнуло, что APSS была «вдохновлена» значимым военным эффектом применения данных ДЗЗ в украинском конфликте.

«Успешное использование спутниковых данных ДЗЗ, в основном предоставленных Киеву через коммерческих поставщиков по настоянию Национального агентства геопространственной разведки и Национального разведывательного управления США, для помощи украинским военным как в отслеживании собственных рассредоточенных сил, так и в нацеливание на российские силы, нашло отклик в других странах мира. В итоге НАТО рассматривает возможность коллективной закупки коммерческих данных ДЗЗ», – указывает Breaking Defense.

Хотя вопрос обмена с Украиной военно-разведывательными данными, полученных странами Запада из космоса и других источников, в письме о намерениях создать APSS не был затронут, «некоторые из подписавших его сторон уже делают это через правительственные или коммерческие спутники», – признает американское издание.

При этом оно фактически прямо подтверждает правоту заявлений России, сделанных на заседании ООН в прошлом месяце. Тогда российская сторона заявила, что около 200 коммерческих спутников и 20 аналитических центров из западных стран поставляют Киеву разведданные со спутников, ссылаясь, в качестве примера, на фирмы из США, Канады, Франции, Италии и Финляндии.