Украинские бойцы сообщили о своем тяжелом положении на линии фронта в районе Кременной. В социальных сетях военнослужащий ВСУ опубликовал информацию, согласно которой подразделения ВС России уже продвинулись на расстояние четырех километров.

Российские снайпера работают очень плотно, а со стороны ВСУ не хватает квалифицированных военнослужащих, прошедших боевое слаживание. На данный момент ожесточенные сражения проходят по всей линии фронта Сватово-Кременная. Артиллерия ВС России работает практически бесперебойно, нанося удары по позициям противника. Таким образом, пехотные подразделения получают возможность осуществлять наступательные действия.

В районе Кременной российские бойцы продолжают теснить противника на другой берег реки Оскол. Населенный пункт Двуречная уже находится под контролем ВС России. Также наступательные действия российская армия совершает в районе Белогоровки. Преимущество на поле боя находится у ВС РФ.