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Российский военнослужащий штурмовой бригады из Курганской области рассказал журналисту издания URA.RU, что противник испытывает завить в отношении наличия у российских военных курганских боевых машин пехоты (БМП-3).

По его словам, в украинской армии прослеживается дефицит даже боевых машин ранних поколений. А каждое наступление со стороны ВС России лишает украинскую сторону остатков боевой техники. Российский боец также отметил, что для украинских военнослужащих более ценными являются танки советского образца, такие как Т-72 и Т-80, нежели боевая техника западного образца.

Что касается БМП-3, то в распоряжении ВС России есть боевые машины разных поколений: БМП-1 и БМП-2. А на вооружении украинской армии данной техники практически не осталось.

Ранее сообщалось, что Курганским машиностроительным заводом уже была отправлена в зону спецоперации первая партия боевых машин пехоты (БМП-3) в рамках гособоронзаказа 2023 года.

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