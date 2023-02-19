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Украинские солдаты больше не могут принимать продукты питания и напитки у жителей Черниговской области. Такой приказ им дало командование из-за высокого риска отравления.

Причиной стало то, что несколько недель назад около 40 украинских бойцов отравились как раз и-за употребления в пищу продуктов питания, переданных им волонтерами. Об этом РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, знакомый с произошедшим.

По этой причине командование всем военным ВСУ дало приказ не брать продукты питания и воду у жителей в населенных пунктах Черниговской области.

Ранее украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал, что солдаты ВСУ заказывают себе питание у волонтеров. А те, вместе с заказанной едой, привозят прямо на позиции наркотические вещества.

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