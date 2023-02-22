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Как сообщают в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», бойцы одного из российских подразделений во время штурма окопов украинских оборонительных позиций на Донецком направлении взяли в плен военнослужащих ВСУ, прикрепивших на свою форму шевроны Новороссии.

На опубликованных кадрах, можно увидеть украинских солдат в окопе, сдавшихся в плен после атаки российской штурмовой группы, с шевроном Новороссии на левом рукаве военной куртки с характерным рисунком камуфляжа вооруженных сил Украины. Остальные бойцы украинской армии были ликвидированы во время штурма оборонительных позиций.

После допроса военнопленных выяснилось, что они были мобилизованными на территории Харьковской области. При этом они сообщили, что сдались в плен добровольно, а шевроны одели, чтобы остаться в живых. По их словам, они отправились на фронт под угрозой открытия уголовного дела со стороны военной прокуратуры Украины.

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