Бойцы в составе чеченского подразделения спецназа «Ахмат» ведут бои под Белогоровкой в зоне СВО на территории Украины.

Сообщается, что военнослужащие РФ совместно со вторым армейским корпусом смогли занять выгодную высоту. Формирования украинских националистов при этом скрываются в окопах около населенного пункта Белогоровка. Известно, что там находятся боевики 80-й ОДШБр, 95-й ОДШБр и других бригад ВСУ.

Спецназовцам подразделения «Ахмат» удалось сдвинуть занятые позиции неприятеля и в итоге полностью разгромить 80-ю бригаду вооруженных украинских сил. В результате бойцы российской армии получили возможность идти дальше в наступление на Северск.

Напомним, что военные РФ продолжают специальную военную операцию на Украине, которая началась ровно год назад.