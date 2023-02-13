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Как сообщает в своем материале издание «Военное дело», артиллеристы вооруженных сил Российской Федерации продолжают наносить удары по целям противника при любых погодных условиях.

Соответствующие кадры боевой работы российских артиллеристов 1-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса были продемонстрированы пресс-службой Народной Милиции ДНР. Огонь по позициям противника ведется противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира».

По словам российского военнослужащего, огонь из противотанковых орудий ведется по огневым точкам противника, его укрепрайонам и расположению живой силы. Артиллерист отметил, что погодные условия не позволяют использовать для поиска целей и корректировки огня беспилотный летательный аппарат.

Поэтому на переднем крае линии фронта постоянно работает группа разведчиков, которая и занимается выявлением целей противника и поддерживает постоянную связь с артиллеристами для подтверждения результатов удара и корректировки огня при необходимости.

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